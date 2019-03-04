2019-03-04T19:50:41+03:00
Политика

МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием архиепископа «новой церкви»

Также Киев призвал мировое сообщество осудить этот инцидент
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД Украины в КиевеЗдание МИД Украины в КиевеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 4 марта, министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с задержанием в Крыму архиепископа «новой церкви» незалежной Климента.

«МИД Украины выражает протест Российской Федерации <…> по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Также в дипломатическом ведомстве незалежной призвали мировое сообщество и международные правозащитные организации осудить этот инцидент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 3 марта, появилась информация о задержании в Симферополе архиепископа раскольнической ПЦУ Климента. По некоторым данным, главу информационного отдела так называемой Православной церкви Украины задержали за мелкое хулиганство, а затем отпустили без составления протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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