МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием архиепископа «новой церкви»
В понедельник, 4 марта, министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с задержанием в Крыму архиепископа «новой церкви» незалежной Климента.
«МИД Украины выражает протест Российской Федерации <…> по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Также в дипломатическом ведомстве незалежной призвали мировое сообщество и международные правозащитные организации осудить этот инцидент.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 3 марта, появилась информация о задержании в Симферополе архиепископа раскольнической ПЦУ Климента. По некоторым данным, главу информационного отдела так называемой Православной церкви Украины задержали за мелкое хулиганство, а затем отпустили без составления протокола.
ИСТОЧНИК KP.RU
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