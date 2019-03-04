Миллер рассчитывает, что «Северный поток - 2» не повторит судьбу «Южного потока»

СЕГОДНЯ 20:29 2019-03-04T20:29:49+03:00

При этом глава «Газпрома» заметил, что на смену нереализованному «Южному потоку» пришел «Турецкий поток»

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Председатель правления российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток- 2», который должен соединить Россию и Германию по дну балтийского моря, вряд ли повторит судьбу нереализованного проекта «Южный поток».

«По-видимому, нет», - сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также глава «Газпрома» заметил, что на смену «Южному потоку» пришел «Турецкий поток», который стороны реализовали, опередив график. «Проект "Южный поток" по известным причинам не состоялся, а проект "Турецкий поток" реализован не только в короткие директивные сроки, а даже с их опережением», - приводит слова Алексея Миллера ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, окончание строительства «Северного потока - 2» запланировано на конец 2019 года. Причем чем ближе завершение строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, тем больше истерики в комментариях украинских чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU