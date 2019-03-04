Похороны Игоря Малашенко могут пройти на Троекуровском кладбище
В понедельник, 4 марта, власти Москвы назвали предполагаемое место похорон Игоря Малашенко. По некоторым данным, одного из основателей телекомпании НТВ могут похоронить на Троекуровском кладбище, расположенном в российской столице.
Между тем, как заметил источник ТАСС в мэрии города, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. «Обсуждается Троекуровское кладбище, но финальное решение пока не принято», - сказал собеседник агентства.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, о смерти Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. Как отмечалось, медиаменеджера нашли мертвым в его особняке в Испании, куда он уехал накануне, чтобы побыть в одиночестве.
Согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предполагается, что основатель телекомпании НТВ покончил с собой.
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».
ИСТОЧНИК KP.RU
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