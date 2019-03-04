Похороны Игоря Малашенко могут пройти на Троекуровском кладбище

СЕГОДНЯ 20:51 2019-03-04T20:51:16+03:00

Между тем окончательное решение о месте похорон Игоря Малашенко еще не принято [видео]

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В понедельник, 4 марта, власти Москвы назвали предполагаемое место похорон Игоря Малашенко. По некоторым данным, одного из основателей телекомпании НТВ могут похоронить на Троекуровском кладбище, расположенном в российской столице.

Между тем, как заметил источник ТАСС в мэрии города, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. «Обсуждается Троекуровское кладбище, но финальное решение пока не принято», - сказал собеседник агентства.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, о смерти Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. Как отмечалось, медиаменеджера нашли мертвым в его особняке в Испании, куда он уехал накануне, чтобы побыть в одиночестве.

Согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предполагается, что основатель телекомпании НТВ покончил с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU