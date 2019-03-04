Трамп на год продлил антироссийские санкции

СЕГОДНЯ 21:36 2019-03-04T21:53:22+03:00

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В понедельник, 4 марта, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций против России. Речь идет об ограничительных мерах, которые американские власти ввели в отношении нашей страны в 2014 году из-за ситуации на Украине.

В частности, в официальном уведомлении Белого дома говорится, что действия России «угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности» Украины. Кроме того, по мнению главы Соединенных Штатов, проводимая Москвой политика «продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».

«Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», - говорится в пояснительной записке, подписанной Трампом и опубликованной на сайте Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после того как Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 год, Запад обвинил Москву в дестабилизации ситуации на Украине и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний. Между тем, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения полуострова соответствовала всем нормам международного права.

На что готовы россияне, защищая страну от санкций?.В студии Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии МГУ. Ведущий Владимир Ворсобин.

ИСТОЧНИК KP.RU