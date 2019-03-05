Посол КНР: Китайско-российский товарооборот в 2018 году превысил $100 млрд

СЕГОДНЯ 01:04 2019-03-05T01:02:14+03:00

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Как сообщил в беседе с «Комсомолкой» посол Китая в России Ли Хуэй, за прошедший год объём трансграничной торговли между нашими странами побил очередную планку:

— В 2018 году китайско-российский товарооборот достиг $107,06 млрд, впервые превысив отметку в сто миллиардов и поставив новый исторический рекорд. Прирост — 27,1% по сравнению с предыдущим годом. Россия заняла первое место среди десяти крупнейших торговых партнеров Китая по темпам роста товарооборота.

По мнению собеседника «КП», это не предел, и следующая планка — «выполнить поставленную лидерами государств задачу доведения годового двустороннего товарооборота до $200 млрд».

Также, по словам Ли Хуэя, в числе значимых совместных экономических проектов, — добыча природного газа «Ямал СПГ», где участвует Китайская национальная нефтегазовая корпорация, а также возведение трёх станций на Большой кольцевой линии Московского метрополитена, которое осуществляет Китайская корпорация железнодорожного строительства.

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Запад уже пять лет усиливает антироссийские санкции — и Москва в ответ всё заметнее разворачивается на восток. Правда, со стороны некоторых экспертов звучат обвинения: якобы дружба РФ и КНР какая-то односторонняя… А что на самом деле? И какова позиция Пекина по международным болевым точкам, где у нас есть свои интересы: Венесуэле и Сирии? Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал Посол КНР в России Ли Хуэй (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU