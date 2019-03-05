2019-03-05T01:05:44+03:00
В мире

Посольство Китая в РФ осудило попытки интервенции в Венесуэлу под видом «гуманитарного конвоя»

Китайский дипломат дал эксклюзивное интервью «КП»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Венесуэла продолжает балансировать на грани гражданской войны.Венесуэла продолжает балансировать на грани гражданской войны.Фото: REUTERS
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Отвечая на вопрос «КП» о политическом кризисе в Боливарианской Республике, посол КНР в РФ Ли Хуэй осудил попытки внешних сил разжечь на берегах Ориноко «цветную революцию»:

Китай пристально следит за текущей ситуацией в Венесуэле. Этот вопрос (внутриполитический кризис — Ред.) является внутренним делом Венесуэлы, и способ его рационального и законного урегулирования должен искать народ Боливарианской Республики в установленных конституцией этой страны рамках, путем политического диалога. В контексте этой проблемы все страны должны строго соблюдать Устав ООН, твердо придерживаться принципа невмешательства во внутреннюю политику, выступать против применения силы или угрозы силой, — уверен Ли Хуэй.

Развивая свою мысль, собеседник «КП» прокомментировал ситуацию с «гуманитарными конвоями», под видом которых США пытаются дестабилизировать ситуацию в Каракасе:

— Использовать вопрос с так называемой «гуманитарной помощью» для достижения своих политических целей, создавая беспорядок внутри страны и в сопредельных районах, — это совсем не отвечает коренным интересам соответствующих сторон. Китай выступает за поддержку усилий правительства Венесуэлы для защиты суверенитета, независимости и стабильности своего государства.

Напомним, уже три месяца в Боливарианской Республике продолжаются протесты против главы страны — Николаса Мадуро. Лидер оппозиционеров Хуан Гуаидо, не скрывающий ориентацию на Вашингтон, провозгласил себя «альтернативным президентом», в каковом качестве его признали США и их сателлиты. Напротив, Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступают в поддержку законного правительства в Каракасе.

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Запад уже пять лет усиливает антироссийские санкции — и Москва в ответ всё заметнее разворачивается на восток. Правда, со стороны некоторых экспертов звучат обвинения: якобы дружба РФ и КНР какая-то односторонняя… А что на самом деле? И какова позиция Пекина по международным болевым точкам, где у нас есть свои интересы: Венесуэле и Сирии? Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал Посол КНР в России Ли Хуэй (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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