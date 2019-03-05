Китай готов участвовать в послевоенном восстановлении Сирии

СЕГОДНЯ 01:18 2019-03-05T01:07:59+03:00

Об этом посол КНР в РФ Ли Хуэй рассказал в эксклюзивном интервью «КП»

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Как сообщил в беседе с «Комсомолкой» посол Китая в России Ли Хуэй, его страна наряду с Россией и другими международными игроками готова участвовать в послевоенном восстановлении Сирии:

— Китай уделяет повышенное внимание китайско-сирийским отношениям и готов играть позитивную роль в социально-экономическом развитии Сирии, стимулировать китайские предприятия к участию в работе по восстановлению Сирии — при условии гарантии их безопасности. Вместе с тем, Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, за годы гражданской войны уже предоставил Сирии большой объем гуманитарной помощи. По различным каналам Китай неоднократно передавал сирийскому народу (в том числе находящимся за границей беженцам) срочные гуманитарные грузы и денежную помощь на общую сумму более 740 млн юаней (примерно 7,4 млрд рублей — прим. «КП»), — сообщил нам Ли Хуэй

Вместе с тем, подчеркнул собеседник «КП», «восстановление Сирии — очень долгий процесс, требующий огромных средств, и здесь необходимы совместные усилия международного сообщества на основе уважения и защиты её независимости и территориальной целостности».

Напомним, с начала 2010-х годов в Арабской Республике продолжался гражданский конфликт, усугублённый вмешательством международных террористов всех мастей. Однако к настоящему моменту официальный Дамаск благодаря поддержке России близок к полной победе над бандформированиями. В то же время за годы войны страна понесла потери в экономике и инфраструктуре на сумму в десятки миллиардов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU