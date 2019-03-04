2019-03-05T00:06:00+03:00
Общество

Папа Римский пообещал обнародовать секретные архивы Ватикана времен Второй мировой войны

Франциск сообщил, что доступ к документам будет открыт 2 марта 2020 года – к следующей годовщине со дня избрания Пия XII на папский престол
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск пообещал через год обнародовать секретные архивы Ватикана времен Второй мировой войны, объяснив: эта идея приурочена к отмечавшемуся в субботу, 2 марта, к 80-летнему юбилею со дня избрания на папский престол Пия XII, который в те годы возглавлял католическую церковь.

«Я решил, что открытие документов ватиканских архивов понтификата Пия XII для исследователей и историков произойдет ровно через год после 80-летнего юбилея его избрания – 2 марта 2020 года», - объявил понтифик в понедельник на аудиенции для сотрудников Ватиканского архива.

При этом Папа выразил надежду, что «серьезное и объективное исследование позволит в справедливом ключе оценить сложные моменты того понтификата», а также понять, почему принимались те или иные решения. Он также отметил, что «в период жестокостей войны предпринимались непростые попытки поддерживать гуманитарные инициативы, хотя и секретно», передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Пий XII (до интронизации — Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли) родился в Риме 2 марта 1876 года, был избран главой Римско-католической церкви 2 марта 1939 года, умер октября 1958 года. За особую приверженность Матери Божией Пия XII называли «Папой Марии».

Уже после смерти его стали причислять к союзникам нацистов и обвинять в том, что он закрывал глаза на Холокост, боясь вторжения фашистов в Ватикан. Однако в католической церкви утверждают, что именно благодаря тонкой дипломатической линии Папы Пия XII по отношению к гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны удалось спасти тысячи евреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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