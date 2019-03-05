СБУ открестилась от прослушки офиса кандидата в президенты Украины Зеленского

СЕГОДНЯ 01:27 2019-03-05T01:50:54+03:00

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В понедельник, 4 марта, киевская полиция на своем официальном сайте сообщила, что обнаружила возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского «элементы прослушивающей аппаратуры» и начала по этому поводу уголовное расследование.

На эту новость уже отреагировала Служба безопасности Украины (СБУ), поспешив откреститься от прослушки известного шоумена и одного из самых популярных среди соотечественников претендента на должность «слуги народа».

СБУ признала, что действительно «осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киев по адресу Белорусская, 26», но исключительно «в рамках украинского законодательства и Конституции».

«Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты», - говорится в сообщении спецслужбы на ее странице в Facebook.

Отмечается, что предпринимаемые СБУ меры осуществляются на основании решения суда в отношении некоего лица, «которое никоим образом не связано с избирательной компанией».

Стоит отметить, что Зеленский, объявивший о своих президентских амбициях в новогоднюю ночь, неоднократно шутил, что «благодаря СБУ» всегда чувствует себя в «полной безопасности» – мол, они постоянно рядом, охраняют. Даже предлагал переименовать ведомство в СБЗ: Службу Безопасности Зеленского. В СБУ слежку за юмористом отрицают.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший КВН-щик из Кривого Рога, сыгравший главу государства в сериале «Слуга народа», пока является лидером президентской гонки на Украине, за него готовы проголосовать 28% граждан Незалежной.

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До выборов на Украине – меньше месяца, и кандидаты – один другого краше. Пенсионер, футбольный менеджер, профессор кафедры коневодства… Но даже на этом веселом фоне отдельно выделяется фаворит – Владимир Зеленский. Судя по опросам, за основателя и бессменного лидера знаменитой КВН-команды «95-й квартал» готовы отдать голоса около 28% избирателей. Почти вдвое больше, чем за действующего президента Петра Порошенко. Неужели комик сможет стать президентом страны? Практика последних десятилетий показывает: очень даже может. «Комсомолка» вспоминает самые яркие случаи политической карьеры юмористов в западных странах (подробности).

zelenskiy_official Социологи зафиксировали ошеломляющий рост рейтинга Владимира Зеленского

ИСТОЧНИК KP.RU