Помпео от имени США поздравил Гуаидо с "благополучным возвращением" в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 01:56 2019-03-05T02:13:15+03:00

Госсекретарь также заявил, что Штаты приветствуют действия венесуэльского народа по обеспечению мирного перехода к демократии

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Госсекретарь США Майк Помпео поздравил провозгласившего себя «временным президентом» Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо с «благополучным возвращением» в Каракас.

«Соединенные Штаты приветствуют действия народа Венесуэлы по обеспечению мирного перехода к демократии и поздравляют временного президента Хуана Гуаидо с его успешными дипломатическими усилиями в регионе и благополучным возвращением в Венесуэлу», - цитирует заявление главы американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что решивший свергнуть законного главу Боливарианской республики оппозиционер вернулся домой.

Напомним, спикер парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в колумбийский город Кукута, оттуда отправился в Боготу, где 25 февраля принял участие в заседании Группы Лимы. Потом Гуаидо посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU