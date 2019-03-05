2019-03-05T04:24:01+03:00
Общество

Минздрав предложил штрафовать больницы за неправильное лечение

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минздрав предложил ввести административную ответственность за несоответствие лечения клиническим рекомендациямМинздрав предложил ввести административную ответственность за несоответствие лечения клиническим рекомендациямФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Минздрав России предложил штрафовать поликлиники и больницы за несоответствие медицинской помощи клиническим рекомендациям по лечению.

Законопроект министерства здравоохранения, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предложенные же ведомством поправки, как говорится в пояснительной записке к документу, устанавливает «административную ответственность за невыполнение медицинской организацией обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи».

Штраф за неправильное лечение для должностных лиц может составить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность «за неисполнение полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья». Чиновников, которые не выполняют свои обязанности «по созданию условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи» предлагается штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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