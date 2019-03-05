2019-03-05T04:59:46+03:00
Политика

WP подсчитала, сколько раз в день лжет Трамп

По оценкам газеты, в среднем президент США ежедневно говорит неправду 22 раза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп стал чаще врать: если в первый год своего президентства он говорил неправду примерно шесть раз в день, то сейчас американский лидер в среднем ежедневно лжет 22 раза. Причем за 773 дня пребывания на посту главы государства он высказал более девяти тысяч не соответствующих действительности утверждений.

Об этом пишет газета The Washington Post, которая особенно внимательно прислушивается к заявлениям нынешнего президента США. В пример издание приводит его выступление 3 марта на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в Мэриленде. По подсчетам журналистов газеты, в этот день Дональд Трамп соврал 104 раза: именно столько его утверждений содержали преувеличение, завышенные цифры, откровенную ложь и необоснованное хвастовство.

В частности, Трамп поведал соратникам о своих достижениях: самом большом снижении налогов и самой лучшей экономике в истории «великой Америки», а также о начале строительства стены на границе с Мексикой.

К слову, как писал сайт kp.ru, тогда же Трамп пообещал одержать на предстоящих президентских выборах «еще более убедительную победу», чем на предыдущих. Его выступление перед республиканцами длилось более двух часов, и в конце Трамп похвастался, что его и выбрали президентом именно потому, что произносит речи «не по бумажке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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