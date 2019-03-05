2019-03-05T06:14:26+03:00
В мире

При беспорядках на карнавале в Каракасе пострадали девять полицейских

Ситуация в районе столкновений уже стабилизирована, но на месте продолжает дежурить полиция и Национальная гвардия [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Девять сотрудников полиции пострадали во время беспорядков на карнавале в Каракасе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССДевять сотрудников полиции пострадали во время беспорядков на карнавале в Каракасе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Возвращение самопровозглашенного «временного президента» Хуана Гуаидо в Венесуэлу ознаменовалось новыми беспорядками в Каракасе, где в эти дни проходит ежегодный карнавал.

Молодые люди из толпы бросали в полицейских камни, распылили газ. В результате пострадали как минимум девять сотрудников полиции, пытавшихся утихомирить толпу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из работников «Скорой помощи» на месте событий, уточнив, что «среди гражданских лиц раненых нет». По его словам, все правоохранители получили только легкие травмы.

Однако представитель полиции заявил, что по крайней мере у одного из его коллег тяжелое ранение, его пришлось доставить в госпиталь.

Улицы Каракаса заполнены толпами людей Фото: REUTERS

Улицы Каракаса заполнены толпами людейФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Ситуация в районе столкновений уже стабилизирована, но на месте продолжает дежурить около сотни бойцов полициия и Национальной гвардии. Задержаны порядка десяти человек. Стражи порядка предполагают, что беспорядки на карнавале в Каракасе устроила «молодежь из трущоб».

Один из молодых людей, оставшихся на месте происшествия, заявил агентству, что он и его товарищи будут продолжать подобные «акции». Причем вместо ответа, кого он поддерживает – лидера оппозиции Хуана Гуаидо или президента Николаса Мадуро, юный венесуэлец лишь пожал плечами.

Ранее сайт kp.ru писал, что решивший свергнуть законного главу Боливарианской республики оппозиционер вернулся домой.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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