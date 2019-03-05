2019-03-05T07:07:09+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 5 марта 2019 года: ожидается дождь и сильный ветер

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 5 марта 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Порывы ветра местами могут развивать скорость до 17 м/сПорывы ветра местами могут развивать скорость до 17 м/сФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 5 марта 2019 года облачной и дождливой. С самого утра столбики термометров будут держаться в плюсовой отметке - в районе 3..5 градусов, а потому уже привычный снег сменится настоящей моросью.

При этом в столице ожидается также и сильный ветер. Согласно данным синоптиков Гидрометцентра, потоки южного и юго-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать даже 12-17 м/с.

К слову, атмосферное давление все еще остается пониженным - 427 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе был даже поставлен новый рекорд. Так, в ночь на пятницу, 1 марта, атмосферное давление в Москве упало до 723,1 мм ртутного столба. Столичные метеорологи не видели таких цифр с 1938 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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