Погода в Москве на 5 марта 2019 года: ожидается дождь и сильный ветер
Погода в Москве на 5 марта 2019 года облачной и дождливой. С самого утра столбики термометров будут держаться в плюсовой отметке - в районе 3..5 градусов, а потому уже привычный снег сменится настоящей моросью.
При этом в столице ожидается также и сильный ветер. Согласно данным синоптиков Гидрометцентра, потоки южного и юго-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать даже 12-17 м/с.
К слову, атмосферное давление все еще остается пониженным - 427 миллиметров ртутного столба.
Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе был даже поставлен новый рекорд. Так, в ночь на пятницу, 1 марта, атмосферное давление в Москве упало до 723,1 мм ртутного столба. Столичные метеорологи не видели таких цифр с 1938 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»