2019-03-05T07:29:06+03:00
Политика

США готовы к переговорам с Россией по вооружениям, но с рядом условий

В Вашингтоне заявили, что "разочаровались" в нашей стране на фоне ситуации с ДРСМД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМДВ США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США готовы вступить в переговоры с Россией по контролю над вооружениями, однако при этом должны быть соблюдены определенные условия. Такое заявление сделал представитель американского Госдепартамента.

Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор привержен "эффективному контролю над вооружениями", способствующему безопасности Соединенных Штатов и их союзников, а также поддающемуся проверке на предмет исполнения обязательств.

"Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - сказал дипломат.

При этом во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что были "разочарованы" якобы "неготовностью" нашей страны принять необходимые штаты по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Здесь же Москву в очередной раз обвинили в нарушении соглашения, передает ТАСС.

Напомним, что днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действующего между РФ и США ДРСМД. Действие соглашения будет возобновлено лишь после устранения допущенных Соединенными Штатами нарушений обязательств.

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве допускают возможность появления в Европе новых американских вооружений после разрыва договора.

Мария Захарова про США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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