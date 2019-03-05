2019-03-05T07:51:44+03:00
Общество

Отец Децла рассказал, что его сын имел врожденное заболевание сердца

Данная патология может вообще никак не проявляться на протяжении жизни и привести к внезапной смерти в довольно молодом возрасте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Толмацкий, он же ДецлКирилл Толмацкий, он же ДецлФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Причиной смерти известного российского репера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) стало врожденное заболевание сердца - гипертрофическая кардиомиопатия. Именно она привела к возникновению острой сердечной недостаточности, в результате которой 35-летний мужчина и скончался. Об этом рассказал отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики действительно выявили у репера некую сердечную патологию. Однако о чем именно идет речь, не уточнялось.

По словам же Толмацкого-старшего, это именно генетическое заболевание, которое может вообще никак не проявлять себя на протяжении десятков лет и спровоцировать внезапную смерть в довольно молодом возрасте.

"Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца", - цитирует РИА Новости продюсера.

Напомним, что Децл умер ночью 3 февраля в ижевском кафе Posh, где он провел свое последнее выступление. Мужчина неожиданно почувствовал себя плохо, но прибывшие в клуб медики уже ничем не могли ему помочь.

Теперь жена музыканта Юлия Толмацкая и его отец развязали настоящую войну не только за оставленное репером наследство, но и за 13-летнего Антония.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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