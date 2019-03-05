2019-03-05T07:57:00+03:00
Политика

ЕС введет тотальный контроль по биометрии за всеми въезжающими на их территорию

Иностранцев будут проверять с помощью системы распознавания лиц и по отпечаткам пальцев
Ася РОМАНЧУК
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Система тотального контроля по биометрии появится в ЕССистема тотального контроля по биометрии появится в ЕСФото: Олег ЗОЛОТО
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В Европе появится система тотального контроля за всеми пребывающими в страну людьми. Въезжающих будут контролировать с помощью системы распознавания лиц и по отпечаткам пальцев. Это поможет находить террористов, уверены в правоохранительных органах, так как все сведения о получившем Шенген будут собираться в общей базе ЕС.

В единую базу планируется объединить сведения о всех, кто изъявил желание получить визу (в том числе туристов), отправил запрос на предоставление убежища или находится на долгосрочном пребывании в ЕС, реестр преступников, находящихся в розыске и тех, кто хоть раз совершил правонарушение в другой стране.

Если у человека проблемы с законом, то еще на границе будет понятно, что за ним стоит пристальнее следить или вовсе отказать в разрешении на въезд.

5 февраля 2019 года парламент Европейского союза принял предварительное соглашение о безопасности в сообществе. Скорее всего, инициатива будет воплощена в жизнь в течение 5 лет.

Авторы проекта убеждают, что сведения будут доступны только для внутреннего пользования. Но про систему защиты от хакерских атак пока речи не ведется, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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