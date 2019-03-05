Захарова указала на абсурдность заявления Болтона по доктрине Монро

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-05T08:08:35+03:00

Данный документ запрещает США вмешиваться в дела Европы, однако, очевидно, что условия не соблюдаются

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Слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон признает актуальность доктрины Монро, являются абсолютно нелогичными и "абсурдными". Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила, что, согласно данному документу, Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Европы, однако это условие явно не соблюдается.

При этом сам Болтон во время упоминания доктрины Монро делал акцент на том, что она прописывает Западное полушарие зоной ответственности и влияния американцев. Сюда же относится Венесуэла.

"Мне все время хочется спросить: господа, вы в каком веке живете? Вы в курсе, что рабства уже нет? У вас вообще есть информация, что сегрегацию у вас вроде бы как закончили, что можно уже ездить в одном автобусе и белым, и небелым?" - сказала Захарова в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1",

Сайт kp.ru писал о том, что ранее такое высказывание Болтона раскритиковал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат заявил, что такими словами советник президента США оскорбил всю Латинскую Америку - в Вашингтоне уже открыто угрожают странам этого региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694928" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про США.

ИСТОЧНИК KP.RU