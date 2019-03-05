2019-03-05T08:14:27+03:00
Экономика

В России хотят ограничить минимальную цену на пиво

Стоимость пенного напитка запретят опускать ниже 35 рублей
Елена АКИМОВА
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Минимальную цену на пиво предлагают ограничить 35 рублямиМинимальную цену на пиво предлагают ограничить 35 рублямиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вслед за крепкими алкогольными напитками ценовому регулированию могут подвергнуть и пиво. На пенный напиток предлагают ввести минимальную стоимость не ниже 35 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Данное предложение в Минфин направил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. В ведомстве поддерживают инициативу, но нужно провести некоторые доработки.

Сегодня в рознице средняя цена бутылки пива составляет 50-60 рублей, но можно найти и по минимально – от 30 рублей, что вызывает сомнения в его качестве и легальности. Учитывая затраты на сырье, транспортные расходы и производство, акцизы и хотя бы минимальную рентабельность, ценник не может составлять менее 35 рублей.

По данным экспертов, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%.

Идею установить минимальные розничные цены на всю алкогольную продукцию в Минфине обсуждают давно. Это даст возможность бороться с нелегальными партиями спиртного и создаст конкурентоспособную среду на рынке сбыта.

А вот производители пива не оценили инициативу. Принятие такого решения приведет к уменьшению гибкости ценовой политики. Минимальная розничная цена не гарантирует присутствия на полке продукции высокого качества и стопроцентную уплату акцизов с нее, пишет газета «Известия».

В 2019 году минимальные розничные цены установлены на водку – 215 рублей, бренди – 307 рублей, коньяк – 388 рублей, шампанское – 164 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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