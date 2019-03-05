Пропавшая в Калужской области старушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-05T08:48:14+03:00

Пропавшую пенсионерку искали в общей сложности 56 человек – сын и внуки, волонтеры и односельчане. Фото: ВКонтакте

Легко одетая 86-летняя пенсионерка стучала в окна односельчан, но никто не открыл ей дверь [видео]

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Ужасная история произошла в Калужской области. Пропавшая старушка с деменцией в серьезной стадии, которую несколько дней разыскивали 56 человек – сын и внуки, волонтеры и односельчане – замерзла на улице, не дождавшись помощи.

86-летняя пенсионерка зачем-то вышла из дома ночью и не смогла вернуться. Ее родственники попросили помочь найти бабушку, поисками занялось калужское подразделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приступив к работе, волонтеры выяснили, что Мария Васильевна пропала около половины первого ночи 28 февраля. Причем тогда было около трех градусов мороза, а «потеряшка» одета очень легко: голые ноги в калошах, летний халат, мужской пиджак и шапочка.

Оказалось, что бродившую по селу старушку видели местные жители, кто-то из них даже дал ей куртку. Пенсионерка стучала в окна и двери домов – и частных, и многоквартирных двухэтажных, но ей никто не открыл. Кто-то побоялся, кто-то просто не успел выйти – пока одевался, бабушка ушла.

Кадр записи видеокамеры. Видно, как потерявшаяся старушка стоит возле магазина примерно через час после того, как ушла из домаФото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

С помощью камер видеонаблюдения волонтеры проследили путь пожилой женщины. В частности, она подходила к строительному магазину, где ее «засекла» видеокамера. На записи видно, что потерявшаяся старушка дрожит от холода и явно дезориентирована.

В Калужской области 86-летняя пенсионерка не достучалась до односельчан и замёрзла насмерть .

В итоге несчастную бабушку 2 марта нашли мертвой. Эту историю рассказала в соцсети ВКонтакте старший на месте поиска Юля Мири. В конце повествования она приписала: «Я убедительно прошу каждого, кто прочитает этот текст, смотрите по сторонам, обращайте внимание на одиноко идущих людей, заглядывайте к ним в глаза, если вам кажется что-то странным, спросите, не нуждаются ли они в помощи, оценивайте их на адекватность, возможно, они дезориентированы, возможно, им нужна помощь. Нельзя проходить мимо! Помните, медлить — значит хоронить».

ИСТОЧНИК KP.RU