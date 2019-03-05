В США начался суд над россиянкой, которую обвинили в похищении дочерей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-05T08:45:09+03:00

Богдана Осипова родила американцу двух девочек, но потом отношения не заладились, и женщина с детьми вернулась в Калининград

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 марта, в американском городе Уичито штата Канзас начнется слушание дела россиянки Богданы Осиповой (Мобли), которая обвиняется в похищении и вывозе за границу собственных детей.

Решать судьбу нашей соотечественницы будут присяжные. При этом из-за большого количества материалов дела и свидетелей, заседание растянется минимум на три дня. Об этом рассказала мать задержанной россиянки Юлиана Филипюк.

"5 марта начинается суд присяжных, который должен вынести окончательный вердикт. В ходе заседания выступят многочисленные свидетели - 23 со стороны обвинения и 15 со стороны защиты Богданы. Не знаю, уложатся ли они в три дня, но это - минимум", - цитирует ТАСС женщину.

Стоит отметить, что три недели назад к делу Осиповой подключились новые адвокаты. Женщина просила также перенести суд в Нью-Йорк, где, по ее мнению, все было бы "более честно и непредвзято", однако ее ходатайство отклонили.

Что же касается сути дела, то сайт kp.ru уже рассказывал историю Богданы. Девушка уехала из Калининграда в США еще 15 лет назад по студенческой программе. Там она вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но вскоре брак распался. Вторым избранником россиянки в 2013-м году стал бывший военнослужащий Патрик Мобли, от которого она родила двух девочек. При этом младшая дочка появилась на свет уже в Калининграде, куда Осипова вернулась со всеми тремя детьми. Причина отъезда не называется, однако существует мнение, что муж избивал Богдану

Женщину взяли под стражу осенью 2017-го после того, как она прилетела в Канзас в надежде договориться с экс-супругом об опеке. Дети же остались в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU