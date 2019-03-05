Составлен рейтинг лучших достопримечательностей мира

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-05T09:41:42+03:00

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Эксперты составили список из 99 лучших туристических достопримечательностей. Рейтинг основан на отзывах туристов, оценке объектов размещения на сайтах бронирования, транспортной доступности, уровне безопасности и количестве упоминаний в «Инстаграме».

Площадь Испании в Севилье признана самой лучшей достопримечательностью мира. Кроме того, в пятерке лидеров оказались гора Маттерхорн в Швейцарии, французский парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу, Кордовская соборная мечеть в Испании, Большая мечеть шейха Зайда в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает онлайн-сервис хранения багажа Stasher.

В первую десятку также попали музей Ван Гога в Амстердаме, Голубая лагуна в Исландии, Акрополь в Афинах, здание венгерского парламента в Будапеште и Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге является российской достопримечательностью, которая включена в представленный рейтинг. Он занял 25 место, сообщает Stasher.

Ранее сайт kp.ru называл самые популярные достопримечательности России, которые были определены агентством ТурСтат. Первое место заняла Красная площадь в Москве. Также привлекательными для туристов оказались Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде и озеро Байкал в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU