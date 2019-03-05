Минтранс оценил итоги переговоров России и США по авиасообщению

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-05T10:14:10+03:00

Минтранс выразил надежду, что контакты по авиасообщению между РФ и США будут расширяться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по развитию авиасообщения прошли позитивно. Такую оценку он дал по итогам переговоров, состоявшимся 26-28 февраля в Вашингтоне.

«Позитивные, - сказал Дитрих. - Достаточно плотно и комфортно прошли переговоры в отношении расширения контактов и взаимодействия. Мы надеемся, что эти контакты будут расширяться и в дальнейшем".

В апреле минувшего года, как сообщал сайт kp.ru, появилась информация о том, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения. Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что полеты будут прекращены. Это было связано с тем, что экипажи авиакомпании «Аэрофлот», которая является единственным российским авиаперевозчиком, осуществляющим регулярные рейсы между Москвой и Нью-Йорком, стала испытывать трудности с получением американских виз.

Позже из-за вопроса транзита американских компаний Вашингтон ужесточил требования, предъявляемые к трем российским авиакомпаниям - "Аэрофлот", "Эйрбриджкарго", которая входит в группу "Волга - Днепр", и "Якутия".

В июне прошлого года делегация Росавиации уже проводила встречу с коллегами из США, на которой обсуждались проблемы авиасообщения и транзитных грузоперевозок американских компаний через территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU