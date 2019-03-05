2019-03-05T10:34:33+03:00
В мире

Индия не намерена вводить ответные пошлины на товары из США

В Нью-Дели пояснили, что исключение страны из американской ГСП особого влияния на индийскую торговлю не окажет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Индия не планирует вводить ответные пошлины на товары из СШАИндия не планирует вводить ответные пошлины на товары из СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Индия не станет вводить ответные пошлины на американские товары после заявления президента США Дональда Трампа о намерении лишить страну права на беспошлинный экспорт своей продукции в Штаты.

Об этом сообщил представитель индийского торгового ведомства Ануп Вадхаван, отметив, что исключение Индии из Генеральной системы преференций (ГСП) США влияния на торговлю страны не окажет. Он пояснил, что Нью-Дели и Вашингтон договорились разработать несколько других торговых соглашений, которые будут учитывать интересы обоих государств, передает агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 4 марта, глава Белого дома объявил, что он намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот. Дональд Трамп пояснил свое решение тем, что Индия не смогла гарантировать США «равный и приемлемый доступ» к своим рынкам «в соответствии с критериями участия в ГСП», а Турция будет исключена из программы в связи с повышением ее «уровня экономического развития».

ИСТОЧНИК KP.RU

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