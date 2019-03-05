Индия не намерена вводить ответные пошлины на товары из США
Индия не станет вводить ответные пошлины на американские товары после заявления президента США Дональда Трампа о намерении лишить страну права на беспошлинный экспорт своей продукции в Штаты.
Об этом сообщил представитель индийского торгового ведомства Ануп Вадхаван, отметив, что исключение Индии из Генеральной системы преференций (ГСП) США влияния на торговлю страны не окажет. Он пояснил, что Нью-Дели и Вашингтон договорились разработать несколько других торговых соглашений, которые будут учитывать интересы обоих государств, передает агентство Reuters.
Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 4 марта, глава Белого дома объявил, что он намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот. Дональд Трамп пояснил свое решение тем, что Индия не смогла гарантировать США «равный и приемлемый доступ» к своим рынкам «в соответствии с критериями участия в ГСП», а Турция будет исключена из программы в связи с повышением ее «уровня экономического развития».
ИСТОЧНИК KP.RU