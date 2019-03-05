Береговая охрана Коста-Рики задержала катер с 1,4 тонны кокаина

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-05T10:42:52+03:00

Наркодилеры бросили пакеты с наркотиками в море и пытались сбежать, но были схвачены правоохранителями

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Сотрудники береговой охраны Коста-Рики задержали быстроходный катер наркодилеров, на котором находилось более 1,4 тонны кокаина. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Инцидент произошел накануне в районе южного побережья страны. Когда береговая охрана начала подплывать к катеру, трое колумбийцев, сопровождавшие груз, попытались избавиться от него и сбросили пакеты с наркотиками в море. После этого они причалили к пляжу Эскондида провинции Пунтаренас и бросились бежать, однако были схвачены сотрудниками правоохранительных органов.

Агентство EFE отмечает, что данная партия кокаина стала самой крупной среди тех, что были конфискованы у наркодилеров с начала 2019 года, а ведь власти Коста-Рики действительно часто перехватывают подобный товар.

Сайт kp.ru писал о том, что злоумышленники как-то даже пытались спрятать целую тонну запрещенного вещества прямо на пляже. О подозрительных людях в полицию сообщили проживающие близ побережья люди.

ИСТОЧНИК KP.RU