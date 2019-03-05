Третий производитель отозвал препарат на основе фенспирида с рынка РФ

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-05T11:19:33+03:00

Оказалось, что в средстве от кашля "Эриспирус" содержится вещество, вызывающее аритмию

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Еще один производитель по собственной инициативе отозвал с российского рынка лекарственный препарат, который содержит вещество, называемое фенспирид. Речь идет о средстве от кашля под торговым наименованием "Эриспирус", которое выпускалось фармкомпанией "Сандоз". Согласно сведениям Росздравнадзора, ранее аналогичным образом поступили еще два производителя.

На сайте же ведомства уточняется, что в данном случае отзыву и изъятию из обращения подлежат все серии препаратов в виде таблеток пролонгированного действия весом 80 мг и сиропе.

Сайт kp.ru писал о том, что решение о снятии препаратов с прилавков было принято после того, как фенспирид признали опасным для сердца веществом. Специалисты выяснили, что его применение может вызвать аритмию.

В результате Росздравнадзор рекомендовал аптекам вернуть все подобные лекарства поставщикам и предоставить подтверждающую информацию в территориальные органы службы.

ИСТОЧНИК KP.RU