Третий производитель отозвал препарат на основе фенспирида с рынка РФ
Еще один производитель по собственной инициативе отозвал с российского рынка лекарственный препарат, который содержит вещество, называемое фенспирид. Речь идет о средстве от кашля под торговым наименованием "Эриспирус", которое выпускалось фармкомпанией "Сандоз". Согласно сведениям Росздравнадзора, ранее аналогичным образом поступили еще два производителя.
На сайте же ведомства уточняется, что в данном случае отзыву и изъятию из обращения подлежат все серии препаратов в виде таблеток пролонгированного действия весом 80 мг и сиропе.
Сайт kp.ru писал о том, что решение о снятии препаратов с прилавков было принято после того, как фенспирид признали опасным для сердца веществом. Специалисты выяснили, что его применение может вызвать аритмию.
В результате Росздравнадзор рекомендовал аптекам вернуть все подобные лекарства поставщикам и предоставить подтверждающую информацию в территориальные органы службы.
ИСТОЧНИК KP.RU