Госдума почтила минутой молчания память Жореса Алферова

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-05T11:22:37+03:00

Заседание Госдумы началось с минуты молчания и просмотра фильма в память об академике Алферове Фото: Тимур ХАНОВ

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Государственная Дума начала во вторник пленарное заседание с минуты молчания в память о нобелевском лауреате, академике, депутате от Компартии РФ Жоресе Алферове. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил невосполнимую утрату, которую понесла со смертью ученого отечественная и мировая наука.

"Жорес Иванович Алферов - человек которого мы все безмерно уважали, ценили, он был депутатом на протяжении шести созывов. Это ученый с мировым именем, он многое сделал для развития физики, именно базируясь на его исследованиях сегодня мир движется вперед <….> Это невосполнимая утрата, давайте мы почтим его память", - сказал он.

Вместо традиционного выступления от фракций по текущей повестке, депутатам было предложено посмотреть фильм об Алферове. На кадрах видео были представлены фотографии академика и его выступления на пленарных заседаниях Госдумы.

Сайт kp.ru ранее сообщил, что на 89-м году жизни умер известный советский и российский учёный, академик Академии наук СССР, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Иванович Алферов. Академик скончался в ночь с пятницы на субботу, примерно в 00:00 по мск. Похороны его состоятся во вторник, 5 марта, в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

ИСТОЧНИК KP.RU