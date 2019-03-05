В России появится единая методика для расчета объемов похищенного газа

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-05T11:39:46+03:00

Этот способ позволит бороться с незаконными врезками и хищениями голубого топлива

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В правительстве намерены разработать специальную методику для расчета объемов похищенного голубого топлива. Эта схема поможет бороться с незаконными врезками и оценивать ущерб, который наносится компании. На сегодняшний день это необходимость, так как ситуация с хищениями голубого топлива ухудшается: объемы украденного в 2018 году, по данным газовиков, существенно выросли.

Все знают, что незаконный врезки в газопровод – это уголовное деяние, но доказать сумму ущерба очень проблематично. Имеющаяся методика Минэнерго, разработанная в 2015 году, носит рекомендательный характер.

Один из самых масштабных примеров хищений – это уголовное дело Рауля Арашукова. Его обвиняют в краже природного газа более чем на 30 млрд рублей. По версии следствия бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» и его сообщники оформляли поставки природного газа несуществующим потребителям, а потом перепродавали топливо.

Всего в 2017 году было выявлено 14 214 фактов самовольных подключений к сетям газораспределения и газопотребления. Ущерб оценили в 2,2 млрд рублей. На следующий год число подключений возросло до 23 907, а сумма ущерба до 2,9 млрд рублей.

Это не самые большие показатели. Из-за попыток «скрутить» показания счетчиков «Газпром» в 2018 году потерял 7,7 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что в феврале ФСБ распутала схемы воровства газа на Северном Кавказе кланом Арашуковых. Но, похоже, прикладывали свои руки к этому не только арестованные недавно отец-газовик и сын-сенатор. Мошенничали с размахом. И во многих южных регионах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU