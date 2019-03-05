Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,5%

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-05T12:35:13+03:00

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КНР планирует увеличить расходы на национальную оборону в 2019 году на 7,5% - до 1,19 триллиона юаней или около 177,61 миллиарда долларов. Об этом говорится в докладе о работе правительства, который был распространен на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Согласно документу, еще несколько лет назад военный бюджет азиатской республики впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, составив порядка 151,97 млрд долларов, а в 2018 году китайские власти увеличили расходы на оборону еще на 8,1% - до 1,11 трлн юаней ($175 млрд), передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Пекине уже объяснили такие свои действия обеспечением территориальной целостности и безопасности государства. При этом в КНР подчеркнули, что никакой угрозы другим странам увеличение их военного бюджета не несет.

Военные из Китая, Венесуэлы и России фотографируются вместе.Международный конкурс военных автомобилистов. 7 августа 2018, Острогожск Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU