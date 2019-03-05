2019-03-05T12:49:24+03:00
Общество

Минобороны разработало порядок контроля за воинскими захоронениям

Защитников Отечества увековечат по специальным правилам
Елена АКИМОВА
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Минобороны составит реестр всех захоронений времен ВОВМинобороны составит реестр всех захоронений времен ВОВФото: Александр СИДОРЕНКО
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В Министерстве обороны РФ разработали порядок контроля за воинскими захоронениями и мемориалами. Все известные на сегодняшний момент места сбудут занесены в единый реестр, там же будут указаны имена солдат, которые покоятся данном месте. Предоставлять информацию в реестр обяжут региональные и муниципальные власти. А уже аккумулировать ее будет военное ведомство.

В Минобороны будут храниться также копии паспортов захоронений, которые сейчас обязаны составлять местные власти. В документе должно быть отражено точное местоположение, внешний вид, фамилии бойцов. Информацию из базы сможет получить любой желающий, кто ищет сведения о погибших.

По новым правилам на каждое воинское захоронение установят мемориальный знак — памятник или плиту. На ней обязательно укажут фамилии, инициалы и воинские звания павших.

В Минобороны отметили, что возьмут по контроль поисковую деятельность, которую ведут общественные организации, пишет газета «Известия».

В 2015 году Министерство обороны России открыло для всех желающих новый интернет-доступ в архив Минобороны России "Память народа", где хранятся данные на миллионы советских граждан, которые принимали участие в Первой Мировой и Великой Отечественной войнах. В архивах собраны более 50 миллионов оцифрованных листов архивных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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