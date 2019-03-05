США доказывали «нарушение» Россией ДРСМД без демонстрации самой ракеты

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-05T13:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В попытке доказать «нарушение» Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон показывал снимки с обычных коммерческих спутников, которые демонстрировали некий наземный объект, похожий на стационарную пусковую установку, но не саму ракету. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Как передают РИА Новости, в США были названы две даты «испытаний», полигон и координаты установок. Однако Вашингтон не уточнял времени предполагаемого пуска и точки приземления.

«Дата сама по себе ничего не говорит и не является подтверждением. Единственным фактором, который может служить подтверждением - это телеметрия или же другие объективные данные с конкретным временем пуска ракеты и точкой взлета. Такой информации нам никто никогда не предоставлял», - заявил источник. Он отметил, что Москва запрашивала у Вашингтона эти данные, которые российская сторона называла «очень чувствительными разведывательными источниками».

Также источник отметил отсутствие специалиста-ракетчика с американской стороны на заседаниях совместной комиссии, в то время как Россия всегда направляла своих экспертов.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД. Москва сообщила, что действие соглашения будет возобновлено лишь после устранения допущенных Соединенными Штатами нарушений обязательств. Американцы уже выразили «разочарование» решением Москвы по двустороннему соглашению. При этом в Вашингтоне заявили, что готовы продолжить переговоры по данному вопросу, но лишь при определенных условиях.

Напомним, что 2 февраля Россия приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Вашингтона по данному соглашению. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому договору. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Москву, которая якобы нарушают пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU