Суд Москвы заочно арестовал экс-подрядчика космодрома Восточный

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-05T13:08:13+03:00

Связанные с коррупцией проблемы при строительстве космодрома Восточного разгребают до сих пор Фото: REUTERS

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Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный, руководителя ООО "Экономические программы" Виталия Гинзбурга. Мужчина уже объявлен в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере.

"В отношении Гинзбурга В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России", - сказал представитель суда.

При этом в учреждении добавили, что данное постановление уже было обжаловано.

Согласно же данным источника в правоохранительных органах, ранее Гинзбург привлекался к уголовной ответственности по другой статье - о невыплате заработной платы на сумму более 16 млн рублей. Тогда ходе следствия на принадлежавший предпринимателю автомобиль Maserati был наложен арест, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года на скамье подсудимых оказался также другой подрядчик космодрома в Амурской области. Генерального директора АО "ЛЕО ТЕЛЕКОМ" Антона Новикова заподозрили в мошенничестве и хищении 25,8 млн рублей. Мужчину задержали прямо в московском аэропорту Шереметьево, когда тот пытался улететь во Вьетнам.

ИСТОЧНИК KP.RU