В марте Минфин РФ в 1,5 раза увеличит затраты на приобретение валюты

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-05T13:27:40+03:00

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Министерство Финансов России приняло решение с 7 марта по 4 апреля текущего года направить на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей. Соответствующая информация была представлена пресс-службой Минфина.

Ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей. С 7 февраля по 6 марта на те же цели планировали выделить 194 млрд рублей с объемом покупки на каждый день в 5,5 млрд рублей.

Напомним, что с 15 января текущего года Центральный Банк вернулся на валютный рынок. С 1 февраля ЦБ приступил к закупке иностранной валюты для Минфина. Ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке от таких операций вырастет на 2,8 млрд рублей.

Между тем, для простых граждан процесс приобретения иностранной валюты в скором времени будет усложнен. Сайт kp.ru писал о том, что в будущем для обмена российских рублей необходимо будет предъявлять справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU