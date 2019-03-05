2019-03-05T13:27:25+03:00
Происшествия

Слушание по делу российского "хакера" Никулина состоится 12 марта в США

Заседание суда было перенесено, поскольку обвиняемый все еще находится в больнице, где он проходил психиатрическое обследование
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Россиянин Евгений НикулинРоссиянин Евгений НикулинФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Слушание по делу обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина было перенесено на 12 марта. Оказалось, что служба маршалов все еще не доставила мужчину в Сан-Франциско, где и должно пройти заседание суда. Об этом рассказал адвокат "хакера" Аркадий Бух.

По его словам, Евгений до сих пор находится в больнице при временном изоляторе в Лос-Анджелесе, куда его перевели еще в прошлом году для прохождения психиатрического обследования.

"До Калифорнии наш клиент не доехал и до сих пор находится в Лас-Вегасе. Мы написали об этом в прокуратуру, нам ответили, что ничего с этим сделать не могут", - сообщил адвокат.

При этом юрист отметил, что все дело в специфике работы американской службы, занимающейся транспортировкой заключенной. Бух уверен, что разгильдяйство для них нормальное состояние, а траектория движения "необъяснима".

Что же касается результатов обследования Никулина, то он был признан полностью вменяемым. Теперь защита может оспорить эти выводы и потребовать повторного осмотра. Главным аргументом адвоката россиянина в данном случае является то, что обследование проводил не психиатр, который потратил на обучение несколько десятков лет, а простой психолог. Следовательно, он был недостаточно квалифицирован для проставления диагнозов.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Буха, многие психологические и психиатрические тесты не были проведены в соответствии со стандартами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Никулин был задержан в 2016 году в чешской Праге по запросу властей США. Его обвинили в хакерских атаках на крупные американские компании и экстрадировали в Штаты, несмотря на протесты России. Сам молодой человек уверяет, что его заставляют признаться во вмешательстве в президентские выборы США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Симферопольском шоссе загорелся грузовик
Москалькова попросила комиссара ОБСЕ помочь журналисту Вышинскому
В Кремле заявили, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рублях
Российского дипломата не пустили в Чехию «по соображениям безопасности»
Умер Клаус Кинкель, занимавший пост главы МИД Германии в 90-х
Собянин: «В Москве установят мемориальную доску Иосифу Кобзону»
В марте Минфин РФ в 1,5 раза увеличит затраты на приобретение валюты
Лукашенко отметил, что не видит врагов в лице соседних государств - членов НАТО
За три месяца астронавт НАСА выросла на пять сантиметра
Суд Москвы заочно арестовал экс-подрядчика космодрома Восточный
США доказывали «нарушение» Россией ДРСМД без демонстрации самой ракеты
Ученые рассказали о пользе ожирения
Лукашенко заявил о том, что предлагал России полностью перейти на расчеты в российской валюте
В Китае назвали торговые переговоры с США довольно "напряженными"
Минобороны разработало порядок контроля за воинскими захоронениям
В МИД РФ заявили о том, что доклад о применении хлора в сирийской Думе будет использован для давления на Дамаск
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России
На машину мэра Якутска свалился снежный ком
Россия изготовила последнюю ракету «Союз» с украинской системой управления
Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,5%
Лукашенко: процесс евразийской интеграции поворачивается вспять
Арестованный в Греции российский бизнесмен назвал себя "заложником в интересах Украины"
ВМФ России получит две атомные и одну дизельную подлодки
Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях
Лукашенко назвал равные условия основой союзного проекта с Россией
68-летняя пассажирка скончалась во Внуково
Стало известно, чем занимался солист The Prodigy незадолго до смерти