Слушание по делу российского "хакера" Никулина состоится 12 марта в США

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-05T13:27:25+03:00

Заседание суда было перенесено, поскольку обвиняемый все еще находится в больнице, где он проходил психиатрическое обследование

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Слушание по делу обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина было перенесено на 12 марта. Оказалось, что служба маршалов все еще не доставила мужчину в Сан-Франциско, где и должно пройти заседание суда. Об этом рассказал адвокат "хакера" Аркадий Бух.

По его словам, Евгений до сих пор находится в больнице при временном изоляторе в Лос-Анджелесе, куда его перевели еще в прошлом году для прохождения психиатрического обследования.

"До Калифорнии наш клиент не доехал и до сих пор находится в Лас-Вегасе. Мы написали об этом в прокуратуру, нам ответили, что ничего с этим сделать не могут", - сообщил адвокат.

При этом юрист отметил, что все дело в специфике работы американской службы, занимающейся транспортировкой заключенной. Бух уверен, что разгильдяйство для них нормальное состояние, а траектория движения "необъяснима".

Что же касается результатов обследования Никулина, то он был признан полностью вменяемым. Теперь защита может оспорить эти выводы и потребовать повторного осмотра. Главным аргументом адвоката россиянина в данном случае является то, что обследование проводил не психиатр, который потратил на обучение несколько десятков лет, а простой психолог. Следовательно, он был недостаточно квалифицирован для проставления диагнозов.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Буха, многие психологические и психиатрические тесты не были проведены в соответствии со стандартами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Никулин был задержан в 2016 году в чешской Праге по запросу властей США. Его обвинили в хакерских атаках на крупные американские компании и экстрадировали в Штаты, несмотря на протесты России. Сам молодой человек уверяет, что его заставляют признаться во вмешательстве в президентские выборы США.

ИСТОЧНИК KP.RU