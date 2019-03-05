2019-03-05T13:37:44+03:00
Общество

Собянин: «В Москве установят мемориальную доску Иосифу Кобзону»

Такое решение приняли столичные власти [видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Сергей Собянин утвердил распоряжение об установке мемориальной доскиСергей Собянин утвердил распоряжение об установке мемориальной доскиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 5 марта, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил распоряжение об установке мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону. Напомним, певец скончался 30 августа 2018 года в Москве. Он похоронен на Востряковском кладбище столицы.

«Мемориальная доска выдающему певцу, педагогу, политическому и общественному деятелю И. Д. Кобзону (1937 - 2018) будет установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных (улица Поварская, д. 30/36)», - говорится в официальном сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В 1959 году после армии Кобзон поступал в Москве сразу в несколько учебных заведений - ГИТИС, Консерваторию, Гнесинку и музыкальное училище при Консерватории (известное как «Мерзляковка», поскольку находится в Мерзляковском переулке.- Прим.). Кобзона приняли на вокальный факультет Гнесинки. Сначала певец там обучался, затем преподавал. А в 1984 году Иосиф Давыдович стал инициатором создания в Гнесинке кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы.

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Нелли и Иосиф Кобзон были вместе почти 50 лет
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ИСТОЧНИК KP.RU

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