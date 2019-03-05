Собянин: «В Москве установят мемориальную доску Иосифу Кобзону»
Сегодня, 5 марта, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил распоряжение об установке мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону. Напомним, певец скончался 30 августа 2018 года в Москве. Он похоронен на Востряковском кладбище столицы.
«Мемориальная доска выдающему певцу, педагогу, политическому и общественному деятелю И. Д. Кобзону (1937 - 2018) будет установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных (улица Поварская, д. 30/36)», - говорится в официальном сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
В 1959 году после армии Кобзон поступал в Москве сразу в несколько учебных заведений - ГИТИС, Консерваторию, Гнесинку и музыкальное училище при Консерватории (известное как «Мерзляковка», поскольку находится в Мерзляковском переулке.- Прим.). Кобзона приняли на вокальный факультет Гнесинки. Сначала певец там обучался, затем преподавал. А в 1984 году Иосиф Давыдович стал инициатором создания в Гнесинке кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU