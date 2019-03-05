2019-03-05T13:42:16+03:00
Общество

Умер Клаус Кинкель, занимавший пост главы МИД Германии в 90-х

Во вторник, 5 марта, стало известно о том, что в возрасте 82 лет умер Клаус Кинкель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший министр иностранных дел Германии (1992-1998) Клаус КинкельБывший министр иностранных дел Германии (1992-1998) Клаус КинкельФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 5 марта, стало известно о том, что умер Клаус Кинкель - бывший лидер Свободной демократической партии и экс-министр иностранных дел Германии, который занимал этот пост в период с 1992 по 1998 год. О смерти дипломата сообщил нынешний председатель возглавляемого им политического объединения Кристиан Линднер.

"Он был смелым и честным человеком с сильным характером, я очень ценил его дружеские советы", - написал глава партии на своей странице в Twitter.

Обстоятельства кончины Кинкеля пока неизвестны, однако на момент смерти ему было 82 года.

Сайт kp.ru писал о том. что в 2016 году в Германии скончался также Гидо Вестервелле, занимавший пост главы МИД в период с 2009 по 2013 годы. Дипломат был известен тем, что стал первым столь высокопоставленным немецким политиком, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он умер в возрасте 54 лет в результате борьбы с лейкемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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