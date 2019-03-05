2019-03-05T14:04:25+03:00
Политика

В Кремле заявили, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рублях

Песков отметил, что "в торгово-экономических отношениях с ближайшими партнерами страна заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кремле заявили, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рубляхВ Кремле заявили, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рубляхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва отвергла предложение Минска вести торговлю в российских рублях.

- Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет, - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в торгово-экономических отношениях с ближайшими партнерами Россия заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют.

По словам пресс-секретаря российского лидера, "эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что предлагал России полностью перейти на расчеты в российской валюте. Глава Белоруссии отметил, что на сегодняшний день в российских рублях осуществляется 80% торговли между двумя странами.

ВЭФ-2018. Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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