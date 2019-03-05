В Кремле заявили, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рублях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва отвергла предложение Минска вести торговлю в российских рублях.
- Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет, - подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в торгово-экономических отношениях с ближайшими партнерами Россия заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют.
По словам пресс-секретаря российского лидера, "эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров", сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что предлагал России полностью перейти на расчеты в российской валюте. Глава Белоруссии отметил, что на сегодняшний день в российских рублях осуществляется 80% торговли между двумя странами.
ВЭФ-2018. Дмитрий Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU