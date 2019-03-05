2019-03-05T18:29:08+03:00
Экономика

Песков: Путин делает многое для улучшения инвестклимата в России

По словам пресс-секретаря президента РФ, наша страна очень заинтересована в том, чтобы продолжать работать с зарубежными партнерами-инвесторами
Елена Гильманова
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий ПесковПресс-секретарь главы государства Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Россия заинтересована в иностранных вложениях, поэтому президент РФ Владимир Путин делает многое для улучшения инвестиционного климата в стране. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент РФ делает очень много и продолжает делать для того, чтобы инвестиционный климат в России был комфортен для зарубежных инвесторов. Мы действительно заинтересованы в зарубежных инвестициях и будем продолжать работать с нашими зарубежными партнерами-инвесторами с тем, чтобы им было здесь удобно и выгодно», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента оставил без комментариев вопрос о том обсуждались ли на встрече Путина с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной ситуация с фондом Baring Vostok. «Я не располагаю информацией на этот счет, поэтому не могу никак это комментировать, оставляю это без комментария», - сказал он.

Ранее Песков, рассказывая о предстоящей встречи Путина с Набуллиной, отметил, что президент и глава ЦБ будут обсуждать положения дел в российской банковской системе и также могут поднять тему банка «Восточный» и фонда Baring Vostok, если посчитают нужным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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