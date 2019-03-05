На Симферопольском шоссе загорелся грузовик
На Симферопольском шоссе в Московском области произошло возгорание кабины грузового автомобиля. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.
Известно, что инцидент произошел во вторник, 5 марта в районе деревни Бережки. Как рассказали "КП" очевидцы случившегося, проезжавшие мимо дальнобойщики пытались помочь своему коллеге в тушении возгорания, однако безуспешно - пламя охватило всю кабину. При этом в момент ЧП фура находилась без грузовой платформы.
На Симферопольском шоссе загорелся грузовик.
Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Данных о пострадавших также не поступало. Очевидцы не видели карет скорой помощи на месте происшествия.
Сайт kp.ru писал о том, что в январе на Симферопольском шоссе случилась одна из самых массовых аварий этого года. Из-за снегопада в ДТП попали сразу более ста автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU