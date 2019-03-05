СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-05T14:16:18+03:00

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно Фото: скриншот с видео

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На Симферопольском шоссе в Московском области произошло возгорание кабины грузового автомобиля. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.

Известно, что инцидент произошел во вторник, 5 марта в районе деревни Бережки. Как рассказали "КП" очевидцы случившегося, проезжавшие мимо дальнобойщики пытались помочь своему коллеге в тушении возгорания, однако безуспешно - пламя охватило всю кабину. При этом в момент ЧП фура находилась без грузовой платформы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695471" frameborder="0"></iframe> На Симферопольском шоссе загорелся грузовик.

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Данных о пострадавших также не поступало. Очевидцы не видели карет скорой помощи на месте происшествия.

Сайт kp.ru писал о том, что в январе на Симферопольском шоссе случилась одна из самых массовых аварий этого года. Из-за снегопада в ДТП попали сразу более ста автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU