2019-03-05T15:05:34+03:00
Звезды

Chanel покажет последнюю коллекцию кутюрье Карла Лагерфельда

Первое дефиле Модного дома после смерти маэстро пройдет в обстановке горнолыжного курорта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Chanel покажет последнюю коллекцию кутюрье Карла ЛагерфельдаChanel покажет последнюю коллекцию кутюрье Карла ЛагерфельдаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последняя коллекция немецкого кутюрье Карла Лагерфельда, которая была создана в сотрудничестве с нынешним главным дизайнером модного дома Chanel Виржини Виар, будет показана во время Недели мод в Париже.

- Коллекция осень - зима 2019-2020, созданная Карлом Лагерфельдом и Виржини Виар, будет представлена 5 марта в парижском Гран-Пале, - сказано на официальном сайте модного дома Chanel.

Известно, что первое дефиле Chanel без участия Карла Лагерфельда пройдет в обстановке горнолыжного курорта. Об этом говорит опубликованная в Instagram модного дома фотография, на которой видно, что в большом выставочном зале установлена практически настоящая лыжная база, с деревянными "шале" и заснеженной центральной улицей. Вдоль нее расставлено несколько трибун. Зимнюю инсталляцию обрамляет стена с панорамой альпийского пейзажа.

Известно, что этот показ должен стать неким прощальным жестом в адрес Карла, который сам, однако, всегда выступал против церемоний в свою честь после смерти.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 19 февраля, немецкий кутюрье Карл Лагерфельд скончался от остановки сердца. Ему было 85 лет. Позже стало известно, что маэстро завещал свое состояние любимой кошке Шупет.

Кутюрье Карл Лагерфельд завещал половину состояния своей кошке Шупетт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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