2019-03-05T15:05:29+03:00
Экономика

Счетная палата РФ признала господдержку молодых ученых малоэффективной

На данный момент власти не знают, сколько средств уходит на каждого научного сотрудника и каков эффект
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аудиторы Счетной палаты проанализировали реализацию мер государственной поддержки молодых российских ученыхАудиторы Счетной палаты проанализировали реализацию мер государственной поддержки молодых российских ученыхФото: REUTERS
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Меры государственной поддержки молодых ученых в России являются малоэффективными и носят несистемный характер. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты по итогам соответствующего исследования.

В документе говорится о том, что сейчас власти даже примерно не знают, сколько средств инвестируется в каждого ученого и каков от этого эффект, а ведь только в прошлом году на эти цели было выделено не менее 12,7 млрд рублей.

Дело в том, что имеются межведомственные расхождения в численности сотрудников наукоградов, вызванные размытостью самого понятия "молодой ученый", а это, в свою очередь, не позволяет качественно проводить финансово-кадровую политику. Поэтому члены Счетной палаты предлагают четко закрепить данный термин и доработать формы отчетности.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что в ряде случаев положения стратегических документов просто не были реализованы.

"Программа строительства современной жилищной и социальной инфраструктуры для ученых, которая должна была быть утверждена до 31 августа 2018 г., до сих пор не готова», – отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Грантовое же финансирование, по ее мнению, провалилось из-за того, что было нацелено не на конечный результат, а лишь на экономический эффект.

Между тем, всего месяц назад президент России Владимир Путин вручил премии молодым ученым, сделавшим невероятные открытия. Сайт kp.ru писал о том, что церемония традиционно проходила в Кремле.

Путин вручает премии молодым учёным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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