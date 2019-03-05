2019-03-05T15:15:36+03:00
Наука

Ученые рассказали о пользе прохождения 10 тысяч шагов в день

И посоветовали дополнить пешие прогулки бассейном и спортзалом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, сколько шагов нужно проходить каждый деньУченые рассказали, сколько шагов нужно проходить каждый деньФото: Антон СЕНЬКО
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Для здоровья организма человеку необходимо проходить в день не менее десяти тысяч шагов. Американские эксперты совместно с учеными из Кембриджского университета проверили распространенную теорию и дополнили ее.

Впервые именно об этой цифре заговорили в Японии в 1964 году. Тогда ученый Йосиро Хатано выяснил, что из-за малоподвижного образа жизни японцы сжигают слишком мало калорий, из-за чего у них появляется лишний вес. В связи с этим появилась теория о необходимости проходить в день 10 тысяч шагов, чтобы сжигать дополнительно 500 калорий, это должно было помочь японцам сбросить лишние килограммы.

Примечательно, что цифра 10 тысяч была выбрана не случайно. Здесь сработал фактор того, что японцы верят в магическую силу цифр и подобрали для оздоровления соответствующую комбинацию, передает «ФАН».

Американские же эксперты отмечают, что от такой активности может быть не только польза, но и вред, поскольку неподготовленному организму не просто справиться с большой нагрузкой. Лучше начать с меньшего количества шагов, и достигать указанной цифры постепенно.

А британские ученые добавили, что хотя пешая прогулка положительно сказывается на здоровье человека, лучше дополнить ее посещением бассейна или спортзала, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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