2019-03-05T15:16:51+03:00
Общество

Валентина Матвиенко: конкурс «Лидеры России» поможет бороться с утечкой мозгов

В конкурсе приняли участие 227 тыс. управленцев из всех регионов России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Активное развитие конкурса «Лидеры России» и участие в нем упраленцев из-за рубежа станут «хорошим лекарством от утечки мозгов». Такое мнение высказала во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами - участницами конкурса, сообщил ТАСС. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

«В этом году впервые возможность принять участие в проекте «Лидеры России» была предоставлена нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. Сегодня участниками конкурса уже стали 227 тыс. человек из всех регионов нашей страны и 68 государств мира. Это действительно уже такой масштабный конкурс», - пояснила Валентина Матвиенко.

При этом она с сожалением отметила, что в составе прошлогодних победителей и финалистов конкурса женщин было всего 15%. В этом году спикер Совфеда сама решила стать одним из наставников. Она пообещала «поддержку в полном объеме, заинтересованное внимание и оказание содействия в профессиональном росте" тому, для кого она станет таким наставником.

Напомним, что конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Нынешний конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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