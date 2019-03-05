2019-03-05T15:22:37+03:00
Политика

Премьер Болгарии сообщил о крайне негативном влиянии антироссийских санкций

Бойко Борисов призвал все стороны скорее вернуться за стол переговоров для решения данной проблемы
Елена Гильманова
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Премьер Болгарии сообщил о крайне негативном влиянии антироссийских санкцийПремьер Болгарии сообщил о крайне негативном влиянии антироссийских санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Антироссийские санкции оказывают крайне негативное влияние на экономику, поэтому необходимо скорее вернуться за стол переговоров для поиска решения этой проблемы. Соответствующие заявление сделал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма в Софии во вторник, 5 марта.

«К сожалению, санкции оказывают сильное влияние, особенно в сельскохозяйственном секторе, мы теряем сотни миллионов, и поэтому я настаиваю на возвращении за стол переговоров», – заявил он.

Бойко отметил, что несмотря на условия санкций и крайне сильного напряжения в многополярном мире он и премьер России Дмитрий Медведев успевают поддерживать «достаточно хорошие и прагматичные рабочие отношения».

Напомним, что во вторник, 5 марта, Медведев завершил двухдневный официальный визит в Болгарию, в ходе которого премьер вместе со своим болгарским коллегой приняли участие в туристическом бизнес-форуме. Медведев также заявил, что для увеличения турпотока из Европы Россия готова развивать использование электронных виз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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