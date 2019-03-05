Ученые нашли пользу от избыточного веса

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-05T16:16:23+03:00

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Борьба с лишним весом сегодня в головах миллионов человек. К стройности призывают в спортзалах, врачи напоминают о сопутствующих ожирению болезнях, а вот исследователи из американской академии неврологии неожиданно нашли пользу от избыточных килограммов. У тех, чей вес выше, больше шансов оправиться после инсульта.

Всего ученые проанализировали состояние здоровья более 1000 пожилых жителей Калифорнии, которые столкнулись с нарушением мозгового кровообращения. Подопечные были разбиты на пять групп с разным уровнем ожирения. В течение трех месяцев после инсульта медики вели дневник восстановления больного и оказалось, что пациенты с избыточным весом умирали реже на 62%, чем худые люди. Ученые отмечают, что у тучных пациентов содержится много питательных веществ. Они помогают выжить, если процесс восстановления затянулся.

Ранее исследователи отметили, что в случае с тяжелыми инфекционными заболеваниями шансы победить болезнь у полных людей тоже значительно выше, пишет сайт Dni.ru.

А между тем статистика показывает следующее: количество людей с лишним весом увеличилось с 1975 года почти в три раза. Около 41 миллиона детей дошкольного возраста имеют проблемы с лишним весом. Ежегодно около 2,8 миллионов человек умирает в результате проблем со здоровьем, вызванных излишним весом или ожирением.

ИСТОЧНИК KP.RU