Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-05T16:38:48+03:00

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5 марта в Басманном суде стало плохо арестанту. Неважно себя почувствовал экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. У него поднялось давление и мужчине срочно понадобилась помощь врачей.

Медики осмотрели подследственного и подтвердили повышенное артериальное давление, но госпитализировать его не стали. Помощь была оказана на месте. Заседание суда продолжилось.

Судья принял решение об аресте подельника Шестуна — бывшего подмосковного депутата, бизнесмена Бориса Криводубского. Сейчас слуга народа объявлен в международный розыск. Его обвиняют в многомиллионном мошенничестве и легализации имущества.

Сам Шестун останется под стражей пока идет следствие. Его задержали летом 2018 года из-за превышения должностных полномочий. В ходе следствия «послужной» список чиновника добавился. У него нашли 22 автомобиля, 676 объектов недвижимости, среди которых 565 земельных участков в Серпуховском районе и 40 юридических лиц, подконтрольных Шестуну.

Зимой 2019 было предъявлено обвинение по статье взяточничество. Следователи насчитали сумму всего в 10 миллионов рублей и нашли еще «немного» имущества на 425 миллионов рублей, сообщает Пятый канал.

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Генпрокуратура потребовала изъять незаконно нажитое

Следствие насчитало у этого довольно мелкого в масштабах страны руководителя хищений аж на 10 миллиардов рублей - это рекорд, у полковника Захарченко и то меньше. Генпрокуратура направила в Мособлсуд иск с требованием изъять незаконно нажитое. Не дожидаясь приговора. Прежде так не делалось.

ИСТОЧНИК KP.RU