Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-05T18:29:19+03:00

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди на встрече с главным тренером и клубными врачами сказал, что не будет тренироваться из-за болей в колене.

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По данным Football Italia, отказ Мауро Икарди от тренировок никак не связан с потерей капитанской повязки и подвисшим вопросом о продлении контракта.

Икарди собирается повторно встретиться с медиками для принятия решения о том, когда он может вернуться в общую группу, при этом никаких переговоров о продлении контракта не ведется. Действующее соглашение аргентинского форварда с итальянском клубом рассчитано до 2021 года.

Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рапида» (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом (4:0), на игру 24-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1), а также на матч 25-го тура против «Фиорентины» (3:3) и 26-го тура против «Кальяри» (1:2).

Капитанской повязки же он был лишен за отказ как-либо комментировать выпад своей жены и по совместительству агента Ванды Нары против руководства «Интера».

Ванда в прямом эфире одного из итальянских каналов обвинила руководство клуба в том, что они «не ценят Мауро как игрока» и поэтому не собираются повышать ему зарплату в следующем контракте. Результатом стало подвешенное состояние форварда, недопонимание в команде и множество слухов о его уходе из клуба.

Всего в текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за «Интер», забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU