«Тотальный диктант» в Эстонии организуют без участия россиян

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-05T16:59:49+03:00

На этот раз к мероприятию будут привлечены филологи из Таллинского университета

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«Тотальный диктант» в 2019 году в Эстонии будет подготовлен без участия российских чиновников. В эстонской столице планируют привлечь к подготовке десятки филологов из Таллинского университета и сотни добровольцев, но отказаться от помощи российской стороны.

Мэр Таллина подтвердил данную информацию, отметив, что среди организаторов нет россиян.

Ранее в городе уже обсуждался данный вопрос и лидеры фракции «Отечество» заявили, что диктант - является политизированной акцией, так как идея позаимствована в России. Первый «Тотальный диктант» был проведен в 2004 году, как акция студентов Новосибирского государственного университета.

Постепенно мероприятие набирает популярность не только в РФ, и за пределами нашей страны. В 2018 году попробовать свои силы решили в 76 странах мира, всего написали диктант около 230 тысяч человек.

В 2019 году акция будет проведена 13 апреля, ее столицей на этот раз станет Таллин, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU