2019-03-05T17:39:36+03:00
В мире

ВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодки

В Исламабаде заявили о готовности защищать морскую границу своей страны
Елена Гильманова
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ВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодкиВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 5 марта, Военно-морские силы Пакистана выступили во вторник с заявлением о том, что пресекли попытку вторжения индийской подложки во внутренние воды страны. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление пакистанские ВМС.

«Военно-морские силы Пакистана отогнали подводную лодку, успешно предотвратив ее вторжение в пакистанские воды. ВМС Пакистана продолжат защищать морскую границу своей страны и способны отреагировать на любую агрессию» - передает издание распространенное заявление.

По данным Dawn, в предыдущий раз Исламабад пресек попытку проникновения подлодки Индии во внутренние воды в 2016 году.

Напомним, что очередное обострение в отношениях между двумя странами возникло после того, как Пакистан отправил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в штате Джаму и Кашмир. В понедельник, 4 марта, вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе штата Джамму и Кашмир. Примерно в три ночи (00:30 мск) начался обстрел населенных пунктов сектора Акнур. Позже, агентство ANI сообщило, что над северным штатом Раджастан военно-воздушные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана.

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В последние дни февраля обострилась ситуация в Южной Азии: Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты. От конфликта уже пострадали наши туристы: два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвыи Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург. Многие другие рейсы, например, в Таиланд, из-за закрытого воздушного пространства над Пакистаном следуют удлиненным маршрутом и вынуждены совершать незапланированные остановки для дозаправки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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