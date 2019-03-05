ВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодки

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-05T17:39:36+03:00

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Во вторник, 5 марта, Военно-морские силы Пакистана выступили во вторник с заявлением о том, что пресекли попытку вторжения индийской подложки во внутренние воды страны. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление пакистанские ВМС.

«Военно-морские силы Пакистана отогнали подводную лодку, успешно предотвратив ее вторжение в пакистанские воды. ВМС Пакистана продолжат защищать морскую границу своей страны и способны отреагировать на любую агрессию» - передает издание распространенное заявление.

По данным Dawn, в предыдущий раз Исламабад пресек попытку проникновения подлодки Индии во внутренние воды в 2016 году.

Напомним, что очередное обострение в отношениях между двумя странами возникло после того, как Пакистан отправил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в штате Джаму и Кашмир. В понедельник, 4 марта, вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе штата Джамму и Кашмир. Примерно в три ночи (00:30 мск) начался обстрел населенных пунктов сектора Акнур. Позже, агентство ANI сообщило, что над северным штатом Раджастан военно-воздушные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана.

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ИСТОЧНИК KP.RU