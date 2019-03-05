ЦБ РФ: годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-05T17:03:37+03:00

А затем начнет снижаться к целевому уровню 4% [видео]

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Во вторник, 5 марта, Банк России поделился своими прогнозами по инфляции. Так, по мнению ЦБ РФ, ускорение темпов роста потребительских цен в начале 2019 года носит временный характер, при этом с первого квартала следующего года годовая инфляция вернется к уровню около 4%.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в первом полугодии 2019 года и в дальнейшем будет снижаться к целевому уровню 4%», - говорится в докладе «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения», опубликованном на сайте регулятора.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к низкой инфляции. Пи этом глава нашего государства подчеркнул, что к 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU